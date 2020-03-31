Стало известно, сколько заробитчан потеряли работу в Польше

Заробитчане вынуждены возвращаться в Украину / http://actual.today

Работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов, часть заробитчан жалуются на ограничения и снижения доходов.

Как сообщает Wirtualne Media со ссылкой на результаты опроса IRCenter, 60% украинцев жалуются на ухудшение после введения в Польше карантина.

Социология показывает, что 30% опрошенных остались без работы или должны были существенно ее ограничить. При этом 27% испытывают проблемы с трудоустройством. Жилье в Польше потеряли 3% украинцев.

Читайте такжеВ Италии приняли важное решение по украинским заробитчанамБолее половины трудовых мигрантов утверждают, что не боятся эпидемии коронавируса и сожалеют о трудностях с работой.

По данным опроса, 22% заявили, что останутся в стране нелегально, если срок их пребывания в Польше закончится. Однако 7% опрошенных не исключают, что, если карантин затянется, то им придется возвращаться в Украину для переоформления документов.

Также социологи выяснили, что каждый пятый украинец приехал в Польшу по биометрическому паспорту и нашел там работу без трудовой визы.

Как ранее сообщалось, 37,3 тысячи украинцев вернулись на родину после закрытия государственной границы в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.