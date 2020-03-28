Карантин в Украине: в ГПСУ рассказали, как пересечь "закрытую границу"

За сутки украинскую границу пересекли почти 50 тысяч человек / dpsu.gov.ua

В пятницу, 27 марта, 37,3 тысячи украинцев вернулись вчера на родину, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В пятницу украинскую границу на въезд и выезд в общей сложности пересекли почти 49 тысяч человек, из которых более 37,3 тысячи человек украинцы, вернувшиеся из-за границы. Отмечается, что за 26 марта в Украину вернулись 18 тысяч украинцев.

"Больше всего наши соотечественники вчера возвращались, прибыв на границу без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы задействовались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на определенное время на одном из направлений был открыт пешее направление. Всего вчера оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли на границу пешком (за предыдущие сутки - 6,5 тысячи человек)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в аэропорту Борисполь за сутки пограничники оформили 5,5 тыс. украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами.

Читайте также"Люди как собаки. Нефедову пора застрелиться": на границе с Польшей полный беспределТакже вчера из Украины выехали 4,4 тыс. иностранцев.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлены двое граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаки заболевания COVID-19 не выявлены", - добавили в ГПСУ, отметив, что все вернувшиеся граждане подписали согласие на добровольную самоизоляцию.

Как уточнил в комментарии Украинской правде пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, на данный момент границу Украины можно пересечь автомобилями или в пешем порядке, очередей в пунктах пропуска нет.

"На данный момент очередей нет. Автобусы продолжают курсировать за теми людьми, которые продолжают прибывать (уже не в таком количестве) в пешем порядке", - рассказал он.

Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.