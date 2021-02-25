Один из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути

Французская компания подтвердила выход из проекта Северный поток-2.
Одна из самых крупных мировых финансовых компаний, французская страховая группа Аха, подтвердила свой выход из проекта строительства российского магистрального газопровода Северный поток-2.
"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", — заявил директор по рискам и инвестициям компании Олбан де Мейли Несле, передает Le Figaro.
При этом группа не предоставила детальной информации о причине отказа.
Отметим, 22 февраля стало известно, что США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. В еще один санкционный список было внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна. Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.
Позже в США заявили, что будут принимать более жесткие меры и пригрозили санкциями мировым компаниям.
На фоне угроз новых санкций, 18 европейских компаний решили покинуть скандальный российский проект Северный поток-2 или находятся в процессе выхода из него, сообщили в Госдепе США.
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Кроме того, из-за угрозы американских санкций, крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась вкладывать деньги в строительство Северного потока-2.
"Платежи по кредиту для Nord Stream-2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – сообщили руководители Wintershall Dea.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее в Белом доме заявляли, что дополнительные санкции против газопровода Северный поток-2 будут введены после того, как США зафиксируют процесс достройки или сертификации газопровода.
- Новые серьезные проблемы с достройкой газопровода СП-2 возникли у России после 1 января 2021 года, когда вступили в силу новые санкции Вашингтона, предусматривающие санкции против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в реализации проекта.
- Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Северный поток-2 - это ловушка для всей Европы и его нельзя допустить. Также Зеленский призвал ЕС к усилению санкций.