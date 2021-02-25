Один из крупнейших мировых страховщиков бросил Северный поток-2 на полпути

Северный поток-2 покинула крупная компания / Reuters

Одна из самых крупных мировых финансовых компаний, французская страховая группа Аха, подтвердила свой выход из проекта строительства российского магистрального газопровода Северный поток-2.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", — заявил директор по рискам и инвестициям компании Олбан де Мейли Несле, передает Le Figaro.

При этом группа не предоставила детальной информации о причине отказа.

Отметим, 22 февраля стало известно, что США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. В еще один санкционный список было внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна. Также рестрикции наложены на владельца судна, компанию КВТ-Рус.

Позже в США заявили, что будут принимать более жесткие меры и пригрозили санкциями мировым компаниям.

На фоне угроз новых санкций, 18 европейских компаний решили покинуть скандальный российский проект Северный поток-2 или находятся в процессе выхода из него, сообщили в Госдепе США.

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Кроме того, из-за угрозы американских санкций, крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea отказалась вкладывать деньги в строительство Северного потока-2.

"Платежи по кредиту для Nord Stream-2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – сообщили руководители Wintershall Dea.

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