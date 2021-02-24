Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2

Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили противодействие Северному потоку-2.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2.
Как сообщает пресс-служба Офис президента, президент Украины в разговоре с коллегой договорились о дальнейших шагах по противодействию реализации российского проекта, а также выразили готовность максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства Северного потока-2.
"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.
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В Офисе президента добавили, что президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 возникли у России после того, как с 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции США, которые могут распространяться на все компании, прямо или опосредованно задействованные в проекте.
- У Байдена утверждают, что санкции будут введены после того, как Вашингтон зафиксирует процесс достройки СП-2 или попытки сертификации трубопровода.
- Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер утверждал, что запуск газопровода Северный поток-2 опасен для Киева. Россия в таком случае больше не будет зависеть от украинского транзита и может снова пойти на шаг по дестабилизации политической ситуации в Украине.
- Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что новая администрация США готова остановить реализацию проекта Северный поток-2 и может применить для этого широкий арсенал инструментов.
- 24 февраля крупная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, которая вложила 730 миллионов евро в проект Северный поток-2, отказалась от дальнейшего финансирования проекта из-за санкционного давления Вашингтона.
Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.
Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.