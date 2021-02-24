Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2

Зеленский назвал ловушка для всей Европы Северный поток-2/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили противодействие строительству российского газопровода Северный поток-2.

Как сообщает пресс-служба Офис президента, президент Украины в разговоре с коллегой договорились о дальнейших шагах по противодействию реализации российского проекта, а также выразили готовность максимально привлекать международное сообщество к блокированию строительства Северного потока-2.

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Зеленский.

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В Офисе президента добавили, что президент Польши согласился с украинским лидером в том, что странам нужно приложить максимум усилий, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: