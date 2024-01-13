Перекрыли КПП без причины: еще одна страна заблокировала движение грузовиков

Затруднение движения украинских грузовиков может возникнуть с обеих сторон границы.

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Румынские фермеры заблокировали движение украинских грузовиков / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В субботу, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" возле украинского КПП "Порубное". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и предполагаемая продолжительность блокировки неизвестны. Осложнение движения может быть в обоих направлениях", - сообщила ГПСУ.

В настоящее время причины и продолжительность блокировки неизвестны, информации от румынской стороны нет. По данным Госпогранслужбы, значительной очереди на въезд и выезд из Украины грузовиков пока не возникает, но осложнения возможны.

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"На выезд из Украины в е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей", - добавили пограничники.

Украинские пограничники также отметили, что пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов происходит в обычном режиме.

Отметим, протесты румынских фермеров начались 9 января, с того времени они блокируют дороги в разных регионах страны. Фермеры протестуют против решений румынского Министерства агрополитики и требуют остановки ввоза украинского зерна в Румынию. Всего румынские фермеры выдвинули 14 предложений правительству.

Блокада украинской границы

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали протестовать на польско-украинской границе. Они перекрыли несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Протестующие считают, что "транспортный безвиз" создает неравные условия для конкуренции с европейскими компаниями.

Также словацкие перевозчики присоединились к протестам польских коллег 15 ноября. Они и требовали введения разрешений на перевозку для украинских транспортных средств.

Как сообщал Главред, 6 января польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский подписал соглашение с представителями движения "Обманутое село", прекратив блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медике. Соглашение предусматривает решение проблем в диалоге с аграриями, а также выделение субсидий на кукурузу, повышение кредитования и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

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