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Поляки поддерживают сбивание российских целей своими системами ПВО: опрос

Степан Гафтко
1 сентября 2024, 21:47
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Большинство жителей Польши поддерживают сбивание любых целей, над своей территорией.
Поляки поддерживают сбивание российских целей своими системами ПВО: опрос
Поляки поддерживают сбитие целей над Польшей / коллаж: Главред, фото: Википедия

Большинство граждан Польши поддерживают сбивание целей, которые пролетают над польской территорией во время атаки на Украину, даже если нет сведений, что это именно российские цели. Об этом свидетельствует опрос SW Reaserch для Rzeczpospolita.

"По вашему мнению, должна ли Польша сбивать объекты, пролетающие над нашей территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?".

"Да" проголосовали 58,5% респондентов, "нет" - 22,1%, "не имею определенного мнения" - 19,4%.

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Стоит сказать, что результаты отличаются, в зависимости от возраста пола и даже образования граждан Польши.

Отмечается, результаты отличаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования. Утвердительный ответ чаще выбирали женщины - ответ "да" выбрали 60,8%, еще 20,0% - "нет", "не знаю" - 19%.

Поддержали решение о сбивании таких целей 55% мужчин, категорически против - 24,4%, "не знаю" - 19,8% респондентов.

Опрос проводили на онлайн-панели SW Panel в период с 27 по 28 августа. Для участия пригласили 800 совершеннолетних граждан Польши.

Украинско-польские отношения - последние новости

Напомним, ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 в ближайшее время.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если не урегулирует культурно-политические стандарты и исторические несоответствия между Польшей и Украиной.

Ранее заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что Польша не планирует сбивать вражеские цели над Украиной со своей территории, по его словам, достаточно и того, что поляки предоставляют средства ПВО и вооружения.

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