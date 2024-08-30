'Не рассматриваем ни в одном формате': Польша резко отказалась сбивать ракеты РФ

Усиление ПВО Украины должно быть достаточным для защиты от постоянных российских атак, заявил заместитель министра обороны Польши.

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Польша не рассматривает уничтожение ракет и дронов РФ со своей территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

Польша не рассматривает возможность оказания помощи Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников с польской территории. Для эффективной защиты украинского неба достаточно усиления противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи глав Минобороны стран Евросоюза, пишет Polskie Radio.

По его словам, Украина должна получить вооружение для самозащиты и охраны своего воздушного пространства.

"Мы не рассматриваем ни в одном формате, особенно двустороннем, то, что действительно является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с польской территории", - отметил Залевский. видео дня

Заместитель министра обороны Польши утверждает, что усиление ПВО Украины должно быть достаточным для защиты от постоянных атак со стороны России. В таком случае страна не будет нуждаться в дополнительной поддержке со стороны польских военно-воздушных сил.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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Напомним, 26 августа россияне нанесли удар по Украине ракетами и "Шахедами", один из которых пересек польскую границу. Польские военные не сбили эту цель, объяснив это неблагоприятными погодными условиями.

Ранее, 22 августа, в польском селе Оржехово нашли неизвестный объект с российскими надписями.

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единодушной поддержки НАТО, и что это решение не может быть принято только на национальном уровне.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным сложно определить, является ли объект в воздушном пространстве гражданским или военным. Поэтому союзники советуют проявлять сдержанность при возможном сбивании российских ракет или дронов.

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