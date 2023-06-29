Посланник Папы встретился с омбудсмен РФ, которую разыскивает Гаага за похищение детей

Встретились для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с военными действиями и защитой прав детей.

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Посланник Папы встретился с омбудсменом РФ, которую разыскивает Гаага / коллаж: Главред, фото: t.me/malvovabelova

Специальный представитель от Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.

По ее словам, они обсудили гуманитарные вопросы, связанные с военными действиями и защитой прав детей. Об этом сообщила Львова-Белова в своем Telegram, опубликовав совместное фото.

"Уверена, что христианская любовь и милосердие помогут в диалоге и взаимопонимании", - отметила Львова-Белова.

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Напомним, что омбудсмен РФ усыновила похищенного оккупантами в Мариуполе мальчика. Уполномоченная по правам ребенка в России сама призналась в своем поступке. Также она признала, что помогла усыновить в РФ еще 350 детей с оккупированных территорий Украины.

Стала известна личность подростка из Мариуполя, которого "усыновила" Львова-Белова. Журналистам удалось установить личность несовершеннолетнего, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Украины на территорию РФ – его зовут Филипп Головня.

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина и на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Она обвиняется в незаконной депортации украинских детей в РФ.

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