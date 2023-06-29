"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

Канцлер Австрии заявил, что такие гарантии безопасности для Украины "не могут существовать".

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Австрия выступила против предоставления Украине гарантий безопасности / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Австрия выступила против предоставления Украине гарантий безопасности на уровне Евросоюза по окончанию войны. Такого же мнения якобы придерживаются Ирландия, Кипр и Мальта. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, сообщает DW.

Австрия отказывается давать согласие на гарантии и указывает на свою позицию "нейтралитета".

"Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности - Главред) не могут существовать", - сказал Нехаммер.

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Сообщается, что некоторые государства призвали Брюссель позаботиться о гарантиях безопасности для Киева на период до окончания войны. Они могли бы включать в себя обещания помочь или другие обязательства в случае нового нападения.

Вступление Украины в НАТО

Американское издание Axios ранее сообщило о том, что президент США Байден поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предусматривает одобрение Западом вступления Украины в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству в блоке. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что, действительно, есть сигналы о дискуссии по упрощенному вступлению Украины в НАТО. Сам Писториус такую идею поддержал.

Позже президент Штатов Джо Байден заявил, что ВСУ уже соответствуют стандартам НАТО. Однако пока он не поддерживает вступление Украины в Альянс без выполнения условий ПДЧ. Как полагает Байден, правила евроатлантической интеграции должны быть едиными для всех.

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