Цены вырастут: в Украине в два этапа поднимут тарифы на воду

В среднем расценки за воду для населения вырастут на 30%.

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В Украине повысили тариф на воду / коллаж: Главред, фото: УНИАН, рixabay.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на воду в два этапа.

"Первый этап с 1 июля по 31 августа 2023 года и второй этап с 1 сентября 2023 года. На изменение тарифа на первом этапе влияют следующие факторы: увеличение стоимости электрической энергии, рост стоимости реагентов, изменение объемов реализации", - сказал представитель регулятора во время заседание.

При этом, на втором этапе факторы роста - это изменение расходов на оплату труда и выполнение обязательств по кредитным соглашениям.

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"При этом средний рост, по нашим подсчетам находится в пределах, в среднем 30%. При этом такое решение означает рост платежки на водоснабжение и водоотведение для среднестатистической семьи около 60 грн. Это не слишком высокая цифра", - сказал член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

Кроме того, он уточнил, что для некоторых водоканалов расценки вырастут выше среднего с учетом роста долгов за электрическую энергию.

Кайдаш считает, что для тех кто получает субсидии это решение никак не повлияет, потому что субсидии будут перечислены.

Коммуналка для украинцев

Напомним, что украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Украинцы могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

Кто из украинцев имеет право получить скидку на газ.Клиенты государственной компании "Нафтогаз Украины" имеют возможность получить скидку на "голубое топливо" в размере 1%.

Украинцам повысят тарифы на электричество и пересчитают субсидии. Из-за повышения тарифов на электричество в Украине внесли изменение на процесс оформления субсидий. Теперь можно офромить выплаты в один клик и нужно минимум документов.

В Минэнерго объяснили, почему украинцам собираются поднять тарифы на свет. В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет из-за нехватки денег для восстановления энергосистемы и ее подготовки к зиме 2023/24.

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