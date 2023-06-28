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Деньги от польского фонда для украинок: кто имеет право на 90 тыс. грн

Дмитрий Видоменко
28 июня 2023, 09:48 обновлено 28 июня, 09:48
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Польский Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого выплачивает украинкам по 90 тыс. грн.
Деньги, Польша
Кроме того, украинкам будет предоставлена возможность пройти реабилитацию в Польше.а / коллаж Главред, фото УНИАН

В Польше Фонд имени блаженного священномученика Климентия Шептицкого выплачивает украинкам по 90 тысяч грн. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики.

Как говорят сотрудники фонда, кроме того, украинкам будет предоставлена возможность пройти реабилитацию в Польше.

Далее ‒ канцелярия премьер-министра Польши и Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины реализуют общую программу поддержки освобожденных из плена женщин.

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Подать заявку на получение помощи можно по данной гиперссылке.

"Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 г. включительно или до исчерпания средств. Заявки на участие в реабилитационной поездке принимаются до 15 июля 2023 года включительно", –заявили сотрудники Минсоцполитики.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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