Заплатить налоги на квартиры: сколько у украинцев осталось времени

В Украине до 1 июля налоговая разошлет квитанции с уведомлениями о необходимости заплатить налоги за свои квартиры.

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После получения квитанции (до 1 июля ) у украинцев есть 60 дней на уплату налога / коллаж фото УНИАН

В Украине до 1 июля нынешнего года налоговые инспекторы рассылают квитанции с уведомлениями о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. При этом платить нужно только за "лишние" квадратные метры.

Как сообщает портал "Обозреватель", "лишней" считается площадь квартиры от 60 квадратов (налог начисляют на каждый следующий метр) и дом от 120 квадратных метров. Платить нужно за прошлый год, сумма налога составляет до 1,5% минимальной (сейчас ‒ 97,5 грн).

После получения квитанции (до 1 июля нынешнего года) есть шестьдесят суток для того, чтобы без штрафа заплатить налог.

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К примеру, если у украинца есть квартира площадью 100 квадратных метров, то заплатить нужно за 40 квадратных метров (около 3,9 тысячи грн). Если у украинца есть и дом, и квартира, то общая площадь составит примерно до 180 квадратов.

Платить налоги за недвижимость не нужно в таких случаях:

если недвижимость находится в зоне боевых действий;

если недвижимость находится в оккупированной зоне;

если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.

Также отметим, что поступления от налога на недвижимость поступает в органы местной власти (а платить его нужно в налоговую службу по месту своей прописки).

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля будут рассылать квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады.

Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

А если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

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