УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Президент РФ потребовал от Украины разоружения

22 февраля 2022, 19:01

Самый главный пункт - это демилитаризация сегодняшней Украины, сказал президент РФ.

Путин
Путин потребовал от Украины демилитаризации / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разоружения Украины. Российский лидер во время брифинга добавил, что это единственный фактор, который можно контролировать

"Самый главный пункт - это демилитаризация сегодняшней Украины. Поскольку это единственный контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и контролировать", - сказал Путин.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Реклама

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также:

viber
новости России Владимир Путин военная агрессия РФ
Сейчас вы просматриваете новость «Президент РФ потребовал от Украины разоружения». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиакаАстролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиака Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВыпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путем Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные перемены Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР"Кто поддержал Путина и признал "ЛДНР" Запад уже понял, что имеет дело просто с шизофреникомЗапад уже понял, что имеет дело просто с шизофреником

Последние новости

19:02

"Мы же предупреждали РФ": США поддержали остановку сертификации ПП2 и заявили о "собственных мерах"

19:01

Президент РФ потребовал от Украины разоружения

19:01

Спорные вопросы по "границах" "ДНР" и "ЛНР" будут разрешены путем переговоров - ПутинВидео

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Эльзы дали импровизированный концерт под открытым небомВидео

18:50

Путин получил разрешение на ввод войск на Донбассе и сделал заявление

Реклама
18:49

"Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности": Столтенберг о ситуации вокруг УкраиныВидео

18:43

Путин заявил о признании границ "ДНР" и "ЛНР" в рамках их "Конституций"

18:42

Россия официально выходит из Минских соглашенийВидео

18:28

"Это страшно и пахнет объявлением войны всему миру": Ахеджакова прокомментировала политику РФВидео

18:07

Счастливые события, исполнение желаний и успех в делах и любви: названы везунчики марта по гороскопуВидео

18:03

Байден выступит со срочным обращением к Украине после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:56

"С уважением и пониманием": Беларусь отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"Видео

17:52

Астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания Путиным "ЛДНР"Видео

17:34

Разрыв отношений - это не объявление войнымнение

17:34

Границы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу

17:33

"Отдавать свои земли сумасшедшему мы не будем": Роман Зозуля передал Путину "пламенный привет"

17:23

Вербное воскресенье 2022: дата, традиции и запреты дня

17:21

"Убийцам не место на конкурсе": украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

16:58

Разрыв дипотношений Украины с Россией - что это значитВидео

16:44

Евросоюз подготовил жесткие санкции против 350 депутатов Госдумы РФ

Реклама
16:40

Ситуация резко изменилась: доллар в Украине преодолел отметку 29 гривенВидео

16:39

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

16:33

"Россия создала Украину": посольство США потроллило ПутинаВидео

16:28

Путин признался, планирует ли расширить РФ до границ Российской империиВидео

16:28

Цена на газ в Европе по 2000 евро: РФ разразилась угрозой из-за остановки СП-2

16:15

Зеленский провел переговоры с ЭрдоганомВидео

16:10

Как заставить орхидею цвести пышно и долго: готовим дешевую чудо-подкормку домаВидео

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

Реклама
13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

13:57

Ошибки с Грузией 2008 года повторить нельзя: Зеленский призвал сокрушить СП-2

13:39

Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"Видео

13:39

Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

13:38

"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

13:34

"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНРВидео

13:17

Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

13:17

Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - ПесковВидео

13:03

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

13:00

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять