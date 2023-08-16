Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – Шейтельман

У главы ЧВК "Вагнера" нет денег на длительное содержание своих наемников. Поэтому он может захватить столицу Беларуси, чтобы объявить себя президентом.

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Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси, считает Шейтельман/ коллаж: Главред, фото: скрин

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин не сможет долго удерживать своих наемников за собственные деньги, находясь на территории Беларуси. Пока что он может вытаскивать деньги из своего кармана, но так он продержится не больше, чем несколько месяцев. Чтобы решить этот вопрос, Пригожин может пойти на радикальный шаг – захватить Минск и провозгласить себя президентом Беларуси.

Такое мнение высказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман в интервью Главреду. Он напомнил, что Пригожин после своего бунта в России признал, будто бы он пошел на Москву, потому что "психанул". На Минск он тоже может пойти, когда психанет из-за проблем, которые у него возникнут из-за недостатка денег.

"10 тысяч человек, им надо как-то кормиться. Пригожин должен каждый день доставать из своего кармана личные деньги и кормить 10 тысяч человек. Кто же столько продержится? Ну, месяц, два, три я еще понимаю, а дальше? Поэтому я сразу давал три месяца ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Просто в Минске есть "еда". Ты пришел, забрал себе Республику Беларусь, объявил себя самопровозглашенным президентом, и у тебя нет проблем", – отметил Шейтельман.

Политтехнолог напомнил, что Александр Лукашенко также сейчас является самопровозглашенным президентом Беларуси. Поэтому и вместо него любой может провозгласить себя президентом, если сможет захватить власть.

"То есть любой бездомный сегодня может прийти в Минск, и, если он сможет выбить Лукашенко из кабинета, то он будет самопровозглашенным президентом. В любом случае нелегитимным и непризнанным. Так какая разница, какой будет фамилия этого человека – Лукашенко или Пригожин?! Для мира ничего не изменится. Один бандит сидит в каком-то кабинете и говорит, что он президент, другой бандит сидит", – сказал Шейтельман.

Однако у Беларуси есть правительство, и оно признано Европой и Западом, говорит политтехнолог. С правительством общаются в мире, и когда был жив министр иностранных дел Макей, он ездил в Европу с визитами. Поэтому правительство Беларуси сможет функционировать.

"Пригожину совершенно не интересно управлять тракторами "Беларусь", колхозы отстраивать – это всё не его. Но у него будет дееспособное правительство, работающее, насколько это возможно в рамках белорусской экономики. Он самопровозглашенный президент, у него есть своя вотчина, и у него есть 9 миллионов рабов, которые делают то, что он хочет. Хочешь – делай из них ЧВК, хочешь – в Африку их отправляй копать золото", – отметил Шейтельман.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду о Пригожине и его планах в Беларуси:

Вагнеровцы в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что часть белорусской армии проведет учения возле стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера". В британской разведке предупредили об угрозе на границах НАТО.

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