УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – Шейтельман

Алёна Воронина
16 августа 2023, 03:20
19
У главы ЧВК "Вагнера" нет денег на длительное содержание своих наемников. Поэтому он может захватить столицу Беларуси, чтобы объявить себя президентом.
Евгений Пригожин, Михаил Шейтельман
Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси, считает Шейтельман/ коллаж: Главред, фото: скрин

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин не сможет долго удерживать своих наемников за собственные деньги, находясь на территории Беларуси. Пока что он может вытаскивать деньги из своего кармана, но так он продержится не больше, чем несколько месяцев. Чтобы решить этот вопрос, Пригожин может пойти на радикальный шаг – захватить Минск и провозгласить себя президентом Беларуси.

Такое мнение высказал политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман в интервью Главреду. Он напомнил, что Пригожин после своего бунта в России признал, будто бы он пошел на Москву, потому что "психанул". На Минск он тоже может пойти, когда психанет из-за проблем, которые у него возникнут из-за недостатка денег.

"10 тысяч человек, им надо как-то кормиться. Пригожин должен каждый день доставать из своего кармана личные деньги и кормить 10 тысяч человек. Кто же столько продержится? Ну, месяц, два, три я еще понимаю, а дальше? Поэтому я сразу давал три месяца ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Просто в Минске есть "еда". Ты пришел, забрал себе Республику Беларусь, объявил себя самопровозглашенным президентом, и у тебя нет проблем", – отметил Шейтельман.

Политтехнолог напомнил, что Александр Лукашенко также сейчас является самопровозглашенным президентом Беларуси. Поэтому и вместо него любой может провозгласить себя президентом, если сможет захватить власть.

"То есть любой бездомный сегодня может прийти в Минск, и, если он сможет выбить Лукашенко из кабинета, то он будет самопровозглашенным президентом. В любом случае нелегитимным и непризнанным. Так какая разница, какой будет фамилия этого человека – Лукашенко или Пригожин?! Для мира ничего не изменится. Один бандит сидит в каком-то кабинете и говорит, что он президент, другой бандит сидит", – сказал Шейтельман.

Однако у Беларуси есть правительство, и оно признано Европой и Западом, говорит политтехнолог. С правительством общаются в мире, и когда был жив министр иностранных дел Макей, он ездил в Европу с визитами. Поэтому правительство Беларуси сможет функционировать.

"Пригожину совершенно не интересно управлять тракторами "Беларусь", колхозы отстраивать – это всё не его. Но у него будет дееспособное правительство, работающее, насколько это возможно в рамках белорусской экономики. Он самопровозглашенный президент, у него есть своя вотчина, и у него есть 9 миллионов рабов, которые делают то, что он хочет. Хочешь – делай из них ЧВК, хочешь – в Африку их отправляй копать золото", – отметил Шейтельман.

Смотрите видео интервью Михаила Шейтельмана Главреду о Пригожине и его планах в Беларуси:

Вагнеровцы в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что часть белорусской армии проведет учения возле стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера". В британской разведке предупредили об угрозе на границах НАТО.

Читайте также:

Беларусь Александр Лукашенко Евгений Пригожин ЧВК Вагнер новости Беларуси ЧВК Вагнера Михаил Шейтельман
Реклама

Главное за день

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – Шейтельман

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – Шейтельман

03:20 Мир
Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:18 Украина
"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

20:57 Политика
Все главные новости

Последние новости

03:20

Пригожин психанет и захватит Минск, чтобы стать президентом Беларуси – Шейтельман

02:55

"Я алкоголик, ищу музу": 67-летний Ларс Фон Триер ищет любовь в интернетеВидео

02:25

"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

01:50

Публицист спрогнозировал, какой финал ждет Пригожина и пойдет ли тот снова на Москву

01:10

Поливаем картофель в жару: как не пересушить растения и не испортить весь урожай

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
00:10

Крым превращается в остров: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

15 августа, вторник
23:50

Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

23:38

Накачанная непонятно чем: неадекватная Седокова рухнула на сцене в МосквеВидео

23:24

Будет лупить ракетами и дронами: Жданов - о том, какие объекты РФ атакует осенью

Реклама
23:01

Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

22:28

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела ЛьвоваВидео

22:18

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:09

Экс-невестка Ющенко показала его 13-летнюю внучку в дорогущем украшении

21:44

"Квиткова гуляет с экс-холостяком": в сети обсуждают возможный роман блогерши

21:42

Жданов рассказал, какие "сюрпризы" Украина может готовить для РФ на День Независимости

21:34

Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов

21:12

Последнее приключение Бриджит Джонс: названа дата выхода финальной части фильма

20:57

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

20:19

Удивительная красота: Галкин выложил красивенное фото дочки

20:09

Возможна ли автономия Донбасса и сдача Крыма в "аренду": Данилов дал четкий ответ

Реклама
19:58

Украину накрыла новая магнитная буря: штормить будет целых три дня

19:41

5 больших десантных кораблей России в Черном море уже "не в строю" - спикер ВМСВидео

19:26

Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

19:10

Какие страны заинтересованы в завершении войнымнение

19:00

Без шансов "отмыться": Ани Лорак станет членом жюри шоу талантов в РФ

18:56

Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки: хитрый трюк впечатляетВидео

18:30

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

18:09

В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

18:05

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как чувствует себя из-за его болезни: "Мне плохо"Видео

18:04

Владимир купил уникальные дроны для выполнения спецзаданий и привез бойцам на передовую - Виталий Кличко

17:53

FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева - решение КРАИЛ реклама

17:15

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:13

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

17:13

Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

16:58

Не смог посадить самолет: в РФ разбился командир учебной авиабазы ​​окупантов

16:25

Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

16:19

Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

16:03

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

Реклама
15:15

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - ШейтельманЭксклюзив

15:09

У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

15:07

Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

15:03

РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

14:28

37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

14:24

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

14:06

"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на ДнепрФотоВидео

14:04

Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

13:57

Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

13:41

Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять