Путин будет его дожимать: эксперт объяснил, почему Лукашенко боится нападать на Украину

Эксперт объяснил, почему Лукашенко боится нападать на Украину/ УНИАН, Reuters, Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вполне осознает, чем для него может закончиться непосредственное участие его государства в войне против Украины. Поэтому он уже столько месяцев искусно уклоняется и не поддается Путину, чтобы не увязнуть в войне еще сильнее.

Лукашенко уже "отличился" в этой войне, когда позволил российской армии зайти в Украину с территории Беларуси и до сих пор позволяет совершать оттуда ракетные обстрелы. После этого всего Беларусь является законной целью для ВСУ, однако Украине сейчас это не нужно. Об этом рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Несмотря на то, что Лукашенко говорил, что если белорусы и будут пересекать границу с Украиной, то не на танках, а только на тракторе, с территории Беларуси всё равно осуществляются и запуски ракет, и происходило вторжение российских войск. А после всех этих действий территория Беларуси стала законной целью для ВСУ. Вот только нам это сейчас стратегически совершенно не нужно", – отмечает Золотарев.

По словам эксперта, Лукашенко думает, что продал душу дьяволу, но на самом деле он ее подарил.

Если Лукашенко вступит в прямую войну против Украины, то окончательно лишит себя свободы маневра, а это ему невыгодно.

"Тогда в любой момент в Кремле могут решить, что Лукашенко пора снизить с председателя колхоза до главного зоотехника или агронома, а то и вовсе отправить на пенсию или куда-нибудь еще", – говорит эксперт.

Читайте такжеБудут "душить" РФ санкциями 5 лет: эксперт объяснил план Запада по остановке войны экономическим путемПутин попытается дожать самопровозглашенного президента Беларуси. Но Лукашенко хитер, и он будет пытаться уклоняться до последнего, хоть возможностей у него всё меньше и меньше. Вот получится ли у него уклониться – это вопрос открытый, отмечает Золотарев.

Ранее Золотарев рассказывал, что если Беларусь решится на военное вторжение на территорию Украины под угрозой окажутся приграничные регионы – Киевская, Житомирская, Волынская и Черниговская области. Однако, даже учитывая возможность мобилизации 30 тысяч человек, белорусским войскам всё равно может не хватить сил.

В МВД Украины ранее пояснили, что риск вторжения в Украину армии Беларуси увеличивается из-за того, что Россия перебросила на территорию СБ свои дополнительные силы. Однако если Беларусь нападет, у войск этого государства будет только две задачи: оттягивать украинские войска с других направлений и перерезать пути, которые потенциально могут использоваться для поставок вооружения.

Читайте также: