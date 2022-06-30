Под Мариуполем на мине подорвался российский катер "Акула"

Десантный катер проекта 1176 сделал "жест доброй воли".
Вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ.
Об этом сообщил в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, судно подорвалось на мине.
"Сообщается, что под Мариуполем подорвался российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота ВД-106", – написал он.
Стоит отметить, что пока нет официального подтверждения этой информации.
Катер "Акула" – что о нем известно
Такие катера строились для советского ВМФ Вооруженных сил СССР и российского ВМФ. Их строили в период с 1971 по 2009 год на четырех судостроительных заводах.
Катера "Акула" могут использоваться как самостоятельно, так и для выгрузки десанта и техники с больших десантных кораблей.
Ранее сообщалось, что оккупанты покинули остров Змеиный после точных ударах по ним бойцов ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что "выкуривать" оккупантов с острова Змеиный помогала украинская самоходная гаубица "Богдана".
В Минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли из Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задание выполнено".
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