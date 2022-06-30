"Что дальше, Крым, Ростов?": у россиян истерика от "шага доброй воли" с островом Змеиным

У россиян истерика от "шага доброй воли" с островом Змеиным / скриншот

Российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Такое объяснение привело в ярость россиян в Сети. Некоторые уже начали паниковать, что следующими "шагами доброй воли" станут Крым, Ростов или другие оккупированные территории.

"Сплошная добрая воля, что дальше? Крым ? Ростов?", "Предатели в Минобороны", "Пора Херсон сдавать", "Завтра с Крыма тоже как знак доброй воли?", - писали возмущенные россияне.

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скриншот

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Не обошлось и без мемов, в которых уже украинцы смеются над оправданиями минобороны РФ.

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Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный официально подтвердил, что оккупанты бежали с острова Змеиный в Черном море, и опубликовал видео ударов ВСУ по врагу.

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