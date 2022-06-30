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ВСУ выбили войска РФ с острова Змеиный: Черноморский флот скован в части морской акватории – МВД

30 июня 2022, 14:01

Оккупанты потеряли возможностью высадки морского десанта в районе острова Змеиный, сказал Вадим Денисенко.

Змеиный Панцирь С1
Выход оккупантов РФ с острова Змеиный стал огромной победой ВСУ - Денисенко / Коллаж УНИАН, Википедия

Выход войск России с острова Змеиный в результате спецоперации ВСУ указывает на утрату оккупантами пространства для маневра в этой части Черного моря. Россияне после крушения крейсера "Москва" организовывали там противовоздушную оборону и собирались превратить остров в укрепрайон. Украине удалось сковать весь Черноморский флот в данной точке и заблокировать для врага возможность высадки десанта. Захватчики не способны проводить операций на данной локации, но, к сожалению, могут обстреливать украинские города ракетами Калибр. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что россияне намеревались построить на Змеином "авианосец" с целью контроля участка в Черном море. Но планы противника провалились. Ситуация стала серьезной победой ВСУ.

Читайте такжеЕсли Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – Жданов"Нужно понимать, что остров Змеиный, после того, как мы уничтожили крейсер "Москва", россияне рассчитывали, что сделают из него такой себе авианосец, на который они поставят ПВО и смогут контролировать всю эту часть Черного моря. Мы их выбили и то, что в течение последних нескольких дней росСМИ реально разносило разные глупости, означает одно - это огромная победа ВСУ", - объяснил Денисенко.

По его словам, украинским войскам удалось сковать практически весь Черноморский флот России на данном участке акватории Черного моря. Причем в ситуации, когда у Украины, по сути, нет собственного флота.

Таким образом, оккупанты не могут провести операцию по высадке десанта в этом районе Черноморской акватории. Но, к сожалению, они могут обстреливать города Украины ракетами Калибр.

"Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами "Калибр" со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Справка

Остров Змеиный

Змеиный – украинский остров, расположен между Одесской областью и Крымом. После начала военного вторжения России в Украину его захватила Россия.

Именно на острове Змеиный украинский пограничник отправил на три буквы военный корабль РФ.

Армия Украины потопила там флагман Черноморского флота крейсер Москва. После этого у ВСУ появилась возможность освободить остров.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что остров Змеиный имеет стратегическое значение. Контроль над территорией может позволить оккупантам открыть второй фронт. Если оккупанты разместят там ПВО дальнего радиуса действия, они могут установить контроль над юго-западом Украины.

"То есть (контролировать ) большую часть Одесской области, всю акваторию Черного моря и подходы к нашим портам", - подчеркнул Жданов.

Армия Украины выбила войска РФ с острова Змеиный

В Оперативном командовании Юг Вооруженных сил Украины 30 июня сделали заявление о том, что войска России вынуждены были выйти с острова Змеиный после неоднократных ударов со стороны украинских войск. На острове пожар, раздаются взрывы.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона в двух скоростных катерах и, вероятно, покинул остров. Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы", - сообщили в ОК.

Также об этом сообщил и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"БУМ! На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию. Все будет Украина", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

В российском Минобороны подтвердили, что оккупанты РФ покинули остров Змеиный. Такой шаг они назвали, дескать, "жестом доброй воли".

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МВД ВСУ войска России Вадим Денисенко остров Змеиный
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