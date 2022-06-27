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Армия Беларуси будет иметь в Украине 2 задачи: в МВД объяснили риски

27 июня 2022, 14:12

РФ перебросила в РБ дополнительные военные силы – это увеличивает опасность вторжения белорусских военных в наше государство.

Беларусь, белорусские военные, лукашенко
Армия Беларуси будет в Украине 2 задачи – МВД Украины/ пресс-служба президента Беларуси, Минобороны Беларуси, "ВладТайм"

Риск вторжения в Украину армии Беларуси увеличивается из-за того, что Россия перебросила на территорию РБ свои дополнительные силы.

Однако белорусские военные не угрожают украинским бойцам созданием "котлов". Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет"Обозреватель".

Если войска РБ и зайдут на украинские территории, у них будет две задачи:

  • оттягивать украинские войска с других направлений,
  • перерезать пути, которые потенциально могут использоваться для поставок вооружения.

По словам Андрусива, на большее армия Беларуси не способна. К тому же она не будет заходить в Украину без российских военных.

"Без российских войск белорусы вторгаться не будут. Если такое произойдет, то это будут сведенные войска, в состав которых войдут российские и белорусские батальонные группы", – отметил советник главы МВД.

Читайте такжеНападет - не нападет: что известно о белорусской армии диктатора ЛукашенкоТакже он объяснил, почему не стоит бояться, что белорусские военные могут создать для защитников Украины какие-то "котлы". Андрусив отметил, что количество боеспособных белорусских войск достигает не больше, чем 9 тысяч человек. А такое количество не может создать "котлы". Да и боеспособность армии РБ под вопросом, считает советник главы МВД.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

Ранее в Главном управлении разведки заявляли, что войска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага.

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