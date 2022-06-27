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Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров

27 июня 2022, 10:35

Россия цинично обворовала украинских фермеров.

овощи, фрукты
Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров / euradio, росСМИ

Мелитопольские вишни и херсонские помидоры, которые российские оккупанты украли в украинских фермеров сейчас продают в Беларуси.

Так, в белорусском телеграм-канале Еврорадио опубликовали фото помидоров, которые российские оккупанты наворовали у фермеров во временно оккупированном Херсоне. Овощи заметили на прилавках одной из ярмарок, что неподалеку от Минска.

"Долго ждать не пришлось. Неужели белорусы будут покупать?", - говорится в подписи к фото.

Также появилась информация, что белорусам предлагают купить и мелитопольскую вишню.

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"В некоторых городах Беларуси на местных рынках появилась мелитопольская черешня и херсонские помидоры. Интересно, что продукцию с оккупированных украинских территорий привезли не крымчане, а бравые ребята из Чечни", - пишут в телеграм-каналах.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе на рынках продают овощи и ягоды из Херсона. Оккупанты также привозят в город продукты украинских торговых марок.

Читайте такжеОккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области и готовят "референдум" - мэр ФедоровТак, на прилавках появился молодой картофель и огурцы по цене 50-60 рублей за килограмм. С началом ягодного сезона в Севастополе начали продавать "херсонскую" клубнику по цене 150–200 рублей за килограмм.

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