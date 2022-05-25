"Привет из Украины": рынки Севастополя забиты ворованными продуктами из Херсона

Захватчики продолжают обворовывать украинцев.
Во временно оккупированном Севастополе на рынках продают овощи и ягоды из Херсона. Оккупанты также привозят в город продукты украинских торговых марок.
Так, на прилавках появился молодой картофель и огурцы по цене 50-60 рублей за килограмм. С началом ягодного сезона в Севастополе начали продавать "херсонскую" клубнику по цене 150–200 рублей за килограмм, пишет "Крым.Реалии".
На ценниках продуктов, якобы привезенных из материковой Украины, продавцы пишут "вкус детства", "наилучшее", "привет из Украины".
Кроме сельхозпродуктов в киосках и торговых центрах Севастополя появилась украинская парфюмерия и средства гигиены – шампуни, кремы, масла.
После начала полномасштабной войны России против Украины, цена этих косметических средств подскочила на 50-70%.
Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что при освобождении Херсона от оккупантов могут возникнуть сложности.
Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны сообщалось о том, что оккупационные войска России, скорее всего, ведут подготовку к наступлению на юге Украины.
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