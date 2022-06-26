"Готовимся к худшему": Жданов объяснил, почему власть не делает заявлений о возможном вторжении Беларуси

Жданов о вторжении Беларуси в Украину / УНИАН, Главред

Украинская власть не делает официальных предупреждений-заявлений, которые касались бы возможного вторжения Беларуси. Украина не может заявить о праве применять военные средства во всю глубину территории агрессора, так как эти слова могут посчитать агрессивными. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он также обратил внимание на процессы, которые сейчас происходят в Беларуси и на усиление давления Кремля на Александра Лукашенко.

"Как подготовка Украины к агрессии со стороны Беларуси. Поэтому делаем скромный вид и молчим, но при этом готовимся к худшему варианту — отражение вторжения белорусской армии. Вот такое политическое расписание", — сказал Олег Жданов.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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