Путин может остановить войну против Украины: названо важное условие

Российские элиты не способны к активным действиям для устранения Путина, поэтому остановка войны против Украины не вызовет сопротивления, отметил Тука.

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Путин может остановить войну против Украины - какое условие / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

О чем сказал Тука:

Путин согласится на заморозку войны

В случае устранения Путина, геополитический курс РФ может не измениться

Если Дональду Трампу удастся добиться замораживания войны за текущей линией разграничения, Владимир Путин сможет согласиться на это, даже несмотря на высокий уровень милитаристских настроений в российском обществе. Об этом на чате в Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

По словам Георгия Туки, российский диктатор Владимир Путин вполне способен остановить войну. В то же время реакция российских элит на такое решение может быть разной. Часть финансово-промышленных групп заинтересована в продолжении войны, тогда как финансовые, культурные и несвязанные с ВПК промышленные элиты несут значительные потери из-за санкций и, наоборот, стремятся к завершению боевых действий.

"Впрочем, я не верю, что любые российские элиты способны к каким-то решительным действиям. Также я не верю, что может прилететь табакерка в голову Путину. Скорее карлика придушат собственным шарфом, как Павла, и на этом закончится его период существования. Но сейчас предпосылок для этого нет. Хотя "черный лебедь" возможен", - указывает он.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Тука также отметил, что даже в случае устранения Путина его могут заменить Патрушев, Сурков или Медведев, что не гарантирует изменения политического курса России.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что руководство РФ во главе с Путиным стремится продолжить войну в 2025 году, обеспечивая для этого необходимые ресурсы.

Между тем в России региональные кланы, почувствовав ослабление федерального центра, могут попытаться укрепить собственные позиции и дистанцироваться от Москвы, что потенциально способно запустить процесс распада страны. Об этом в чате с читателями "Главреда" рассказал Георгий Тука, экс-глава Луганской ВГА и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Темпы продвижения российских войск в Украине замедлились: в январе 2025 года они захватили около 320 кв. км, что значительно меньше, чем более 700 кв. км в ноябре 2024-го. Несмотря на продолжение наступления на Донбассе, в последние недели украинские силы начали серию локализованных контратак по всей линии фронта, сообщает Le Figaro.

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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