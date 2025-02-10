Война до 2027 года: в СНБО оценили ресурсы Путина для продолжения агрессии

РФ имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, говорит Андрей Коваленко.

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Владимир Путин может продолжать войну / Коллаж: Главред, фото: Викимедиа, pixabay

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Кремлевская верхушка ставит задачу продолжения войны

Россияне расширяют расходы на пропаганду

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал вопрос ресурсов страны-агрессора РФ для продолжения войны против Украины.

Как написал он в Telegram, кремлевская верхушка во главе с диктатором Владимиром Путиным ставит задачу продолжения войны в 2025 году.

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"Путин имеет ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года", - подчеркнул глава ЦПД.

Он также считает, что россияне расширяют расходы на пропаганду в Евросоюзе и на Ближнем Востоке.

"У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в частности на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решения по избежанию дополнительных санкций", - добавил Коваленко.

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Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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