Путинский опричник или оппозиционер: Киселев рассказал о роли Пригожина в РФ

Существуют разные мнения относительно того, какую роль в действительности сейчас играет главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Евгений Киселев рассказал о двух возможных ролях Пригожина в стране-агрессоре РФ / Коллаж: Главред. Фото: скриншот, УНИАН

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин - единственный на сегодня в России, кто действует по законам публичной политики и дает откровенные интервью. Нельзя исключить вариант, что Пригожин попытается побороться за власть. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

По его словам, есть разные мнения относительно того, какую роль в действительности сейчас играет Пригожин.

"Есть люди, утверждающие, что он (Пригожин, - ред.) просто прикидывается таким "внутренним оппозиционером". А на самом деле он вполне управляем и делает ровно то, что от него хочет его старший товарищ – Путин. Пригожин – абсолютная марионетка в руках российского диктатора, и он ему нужен как опричник, если угодно. Как человек, пытающийся на всех нападать, всех разоблачать, такой Малюта Скуратов при Иване Грозном, которого русский царь тогда использовал для борьбы со своими потенциальными противниками или для того, чтобы постращать людей, в которых он видел угрозу либо чувствовал, что они недостаточно хорошо ему служат", - рассказал журналист.

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По второй версии, Пригожин - в некотором смысле единственный публичный политик РФ.

"Если посмотреть на то, что лежит на поверхности, то действительно имеем единственного человека, который вроде бы и при власти, и чуть ли не герой "СВО": то он снимается на передовой, то скорбит над убитыми "вагнеровцами", то на фоне какого-то очередного захваченного строения передает "привет" президенту Зеленскому и главкому Сухопутных войск генералу Сырскому. То он тут же рассуждает (…) и хвалит стойкость, мужество украинских солдат, посылая при этом какой-то месседж по другую сторону линии фронта. То он просто вразнос критикует руководство вооруженных сил и намекает на то, что это руководство, которое поставляет ему боеприпасы в недостаточном количестве, пользуется некой поддержкой свыше. То есть это прямой намек на Владимира Путина", - сказал Кисилев.

Журналист добавил, что Пригожин - сегодня единственный в России политик, который действует по законам публичной политики и дает откровенные интервью.

"Я, право, не знаю, но совершенно невозможно исключить варианта, что Пригожин попытается побороться за власть", - отметил он.

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Смотрите интервью Евгения Киселева Главреду:

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

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