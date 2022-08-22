РФ за 3-8 лет хочет развязать большую войну во всей Европе: эксперт объяснил планы Путина

РФ за 3-8 лет хочет развязать большую войну во всей Европе/ Reuters, УНИАН

Россия сейчас пытается "заморозить" боевые действия и заставить Украину сесть за стол переговоров. Для страны-агрессора это нужно для того, чтобы прекратить огонь и закрепиться на временно оккупированных территориях.

Для того, чтобы склонить Украину к переговорам, властная верхушка РФ не перебирает методами. В частности, именно для этого российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает нашему государству и всему миру ядерным оружием и возможностью устроить теракт на Запорожской атомной электростанции, которую оккупанты заминировали. Об этом рассказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

Если России удастся закрепиться на оккупированных территориях Украины, она превратит их в некий "большой Донбасс". Однако это не означает, что войска страны-агрессора прекратят вести огонь – РФ будет поддерживать и дальше конфликт низкой интенсивности.

"Линия фронта уже не 300 км, а растянулась до 1300 км. И этот широкий фронт будет продолжаться до тех пор, пока Россия не создаст соответствующие танковые, самолетные дивизии и прочее", – говорит эксперт.

Шулипа отметил, что основной стратегический замысел Путина – развязать большую войну во всей Европе. Российская властная верхушка планирует сделать это через 3-8 лет – в зависимости от того, как быстро они смогут накопить нужное количество ресурсов.

"Это то, что озвучивал неформальный голос Генштаба России Михаил Ходаренок – им нужно время, от 3 до 8 лет, для того, чтобы они смогли нарастить свой военный потенциал, постараться обойти наложенные на них санкции, создать армию в количестве 2 миллионов человек, заложить в качестве безвозвратных потерь более полумиллиона, и осуществить в отношении Украины, стран Балтии, Молдовы быстрый блицкриг по нападению, поставить под ружье население оккупированных территорий и после этого начать большую конвенционную войну во всей Европе. Это – основной стратегический замысел Путина и его окружения", – говорит эксперт.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что скоро Россия будет стараться еще активнее просить переговоров с Украиной. Это произойдет из-за нехватки мобилизационного ресурса в стране-агрессоре.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Он подчеркнул, что на восстановление нашего государства уйдет 10-20 лет.

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