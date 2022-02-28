"Денацификация в самой Германии": Россия пригрозила Берлину войной

Мария Захарова / Reuters

Официальный представитель МИД России разразилась заявлением о том, что решение Германии поставлять летальное оружие Украине, дескать, является "возмутительным". Она сказала, что Берлин, таким образом, "призывает призраков горячей войны".

"Этим своим решением ФРГ призывает призраков уже не холодной, а самой что ни на есть "горячей" войны. Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина", - сообщается на странице МИД РФ в Telegram.

Также она добавила, что ситуация с поставками Берлином вооружений Украине якобы заставляет задуматься о том, дескать, "завершен ли процесс денацификации в самой Германии".

"Поставки оружия идейным наследникам нацистского пособника С.Бандеры заставляет нас волей-неволей задаться риторическим вопросом – а насколько всеобъемлющим и завершенным был процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне", - разразилась спикер российского МИД Мария Захарова.

Ранее в ФРГ из-за нападения России на Украину решили поставлять Киеву оружие. Украинское государство для защиты от агрессора получит 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух.