Сами себя опозорили: на росТВ специально включили видео с оскорбительной песней про Путина

Российские пропагандисты опозорились из-за видео с украинским треком о Путина и России / Коллаж фото скриншот

В России до сих пор не могут поверить в то, что украинские военные выгнали российских оккупантов из Херсона. Теперь там пытаются придумать разные истории даже о том, что кадры со встречи мирных жителей и бойцов ВСУ якобы постановочны. Об этом рассказывает российский пропагандист на местном ТВ. Видео уже разлетелось в Сети.

Этот пропагандист, кстати, назвал "болезненными" видео, на которых запечатлен момент встречи украинских защитников и жителей освобожденных населенных пунктов.

"Самыми болезненными кадрами, которыми нас будут терзать, будет то, как организовано будут встречать украинские Вооруженные силы", - сказал пропагандист.

Самое забавное то, что на российском телевидении смотрят видео, на фоне которого играет невероятно оскорбительная для Путина и России песня.

Стоит обратить внимание на выражение лица ведущего. По нему незаметно, что эти слова вызывают хотя бы какое-то негодование.

Российские пропагандисты опозорились из-за видео с украинским треком о Путина и России / скриншот

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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