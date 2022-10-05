Слепота - не помеха: в РФ хотели мобилизовать незрячего от рождения москвича

Дмитрий Клюквин не видит от рождения / Фото Telegram

В России попытались мобилизовать слепого от рождения 34-летнего Дмитрия Клюквина. Он получил повестку и пришел в военкомат.

Как пишет российский пропагандистский Telegram-канал Mash, когда Клюквину было 16 лет, медкомиссия постановила, что он не годен к воинской службе. Но после того как российский диктатор путин объявил о частичной мобилизации, россиянина решили призвать на службу. Повестку ему прислал военкомат Тимирязевского района Москвы.

В паспорте у россиянина написано, что он не годен к воинской службе.

Отмечается, что слепота не мешает мужчине жить абсолютно полной жизнью – он дайвер, парашютист, призер соревнований по самбо и мастер спорта по футболу.

Впрочем, в армию Клюквин все же не попал. В военкомате заявили, что выданная ему повестка является ошибкой.

Как сообщал Главред, в Краснодаре из-за мобилизации покончил с собой репер Walkie Т. Причиной смерти стала мобилизация в России, а также неспособность молодого мужчины убивать.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путие 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

Тем временем на горячую линию "Хочу жить" звонят те россияне, которых еще не мобилизовали в РФ. Они спрашивают, как им сдаться в плен, если они окажутся на войне в Украине.

Другие новости: