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СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против России

12 марта 2021, 01:09
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11 марта послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.

Евросоюз
Евросоюз вводит санкции против России / Reuters

В список новых санкций Евросоюза за нарушения прав человека могут в ближайшее время попасть должностные лица из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.

Как сообщает издание EUobserver, решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

11 марта послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.

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Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк также подтвердил, что в европейский санкционный список попали представители России и Китая.

Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:

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