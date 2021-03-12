СМИ назвали сроки введения санкций ЕС против России

11 марта послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.
В список новых санкций Евросоюза за нарушения прав человека могут в ближайшее время попасть должностные лица из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.
Как сообщает издание EUobserver, решение о запрете на выдачу виз в страны Евросоюза и замораживании финансовых активов будет официально принято Советом ЕС по иностранным делам 22 марта.
Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.
11 марта послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека.
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Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк также подтвердил, что в европейский санкционный список попали представители России и Китая.
Санкции против России - о чем ранее сообщал Главред:
- Евросоюз 2 марта ввел санкции против высокопоставленных российских чиновников. Причиной послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального.
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.