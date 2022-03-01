США вышвырнули 12 дипломатов РФ при ООН: в чем причина высылки

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Власти США обязали 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН покинуть территорию страны до 7 марта. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

12 российских дипломатов занимались не соответствующей статусу деятельностью, рассказал Небензя.

Постпред назвал решение американских властей "очередными враждебными действиями против российской миссии в ООН" и "грубым нарушением обязательств".

Штаб-квартира ООН, как и офис российской миссии при организации располагаются в Нью-Йорке.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе специального заседания Генассамблеи, посвященного осуждению российской войны против Украины заявил о Владимире Путине: "Это безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно применять ядерный арсенал – он должен сделать то же самое, что и парень в Берлине в своем бункере в мае 1945 года".

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Ранее в России назвали "серьезной угрозой" возможную высылку российского посла из США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что дипломата могут выслать из страны, если Москва откажется выполнить ряд американских требований.