"Серьезная угроза": в России отреагировали на возможную высылку посла из США

Песков высказался о возможной высылке посла / Reuters

В России назвали "серьезной угрозой" возможную высылку российского посла из США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет издание ТАСС.

Известно, что дипломата могут выслать из страны, если Москва откажется выполнить ряд американских требований.

"Угроза серьезная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", - сказал он.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что россия пока не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы, но это не означает, что они не будут способны нарастить эту силу до достаточного уровня в течение определенного периода времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

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