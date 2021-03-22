У Путина прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Дмитрий Песков назвал санкции против России "необоснованными и непредсказуемыми" и заявил, что нужно быть начеку.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны стран Запада.
По его словам, в Кремле не исключают и возможность отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, передает ТАСС.
"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей", - сказал Песков.
Он назвал санкции против России "необоснованными и непредсказуемыми".
"В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - подчеркнул Песков.
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Санкции против России - о чем ранее писал Главред:
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, то Украина может настоять на усилении санкций против РФ, например, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.
- Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.
- Президент США Джо Байден 3 марта продлил на год санкции против России из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
- Евросоюз 12 марта продлил на полгода санкции против 117 физических и 48 юридических лиц России из-за российской агрессии против Украины. По решению Совета Европы санкции продлятся до 15 сентября 2021 года.
- Ранее в Кремле заявляли, что Россия будет готова пойти на разрыв отношений с Европой в том случае, если ЕС ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал введение странами Запада санкций против России и предложил использовать альтернативные доллару мировые валюты для укрепления самостоятельности. Кроме того, по его словам, нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.
Автор: Анна Багрий