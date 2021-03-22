У Путина прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны стран Запада.

По его словам, в Кремле не исключают и возможность отключения страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, передает ТАСС.

"Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей", - сказал Песков.

Он назвал санкции против России "необоснованными и непредсказуемыми".

"В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", - подчеркнул Песков.

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