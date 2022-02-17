Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФ

Угроза военного вторжения России может затянуться на несколько месяцев - МИД Британии / Reuters

Россия может затянуть кризис с войсками у границ Украины на недели, или даже на месяцы. Такой сценарий направлен на подрыв украинского государства и является вызовом западному сообществу. Пока нет доказательств того, что россияне отводят свои войска от украинских рубежей. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава британского МИД 17 февраля, накануне визита в Украину, в издании The Telegraph написала о том, что кризис вокруг украинских границ может затянуться на длительный период времени. Признаков отведения войск нет, а Москва продолжает наращивать свое военное присутствие у рубежей.

По ее словам, ситуация может затянуться на месяцы. Такой сценарий Москвы направлен на дестабилизацию Украины и является вызовом Западу.

"Мы не должны питать иллюзий, что Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству", - считает дипломат.

Реклама

Читайте такжеЕсли вторжение произойдет, экономику Украины ждет крахТакже она добавила, что мир должен внимательно следить за обстановкой. На карту поставлено будущее Украины как свободного демократического государства.

"Мы должны судить о России по ее действиям. Это значит придерживаться того, что они сказали, осуществив всеобъемлющий вывод войск. Сейчас, как никогда, мы должны оставаться бдительными", - подчеркнула Лиз Трасс.

Смотрите видео ТСН – Россия продолжает стягивать войска к границам Украины

Угроза военного вторжения России в Украину

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и военных США сообщило, что военное вторжения РФ на территорию Украины может произойти 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля обратился к нации и призвал украинцев не паниковать. По его словам, людей пугают большой войной, а на государство идут атаки, в том числе и на информационном поле.

Президент США Джо Байден 15 февраля выступил с обращением, в котором заявил, что у границ Украины дислоцированы около 150 тысяч войск РФ. Угроза военного вторжения остается. Штаты готовы к немедленной реакции в случае реализации такого сценария. Речь идет о молниеносных санкциях, в том числе и против газопровода Северный поток-2.

Постоянный представитель РФ в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва не собирается идти в атаку на Украину в ближайшем будущем.

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором говорится, что военное вторжение России в Украину может произойти 20 февраля. Среди причин, которые могут указывать на такой сценарий, обозреватели называют завершение российско-белорусских военных учений, завершение Мюнхенской конференции по безопасности и окончание Олимпиады в Пекине. В статье подчеркивается, что даты могут меняться.

Главред рекомендует: