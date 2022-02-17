УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФ

17 февраля 2022, 14:58
Прослушать новость
Остановить

Доказательств того, что Россия отводит войска от границ Украины, на данный момент нет, сказала Лиз Трасс.

войска РФ, российская армия
Угроза военного вторжения России может затянуться на несколько месяцев - МИД Британии / Reuters

Россия может затянуть кризис с войсками у границ Украины на недели, или даже на месяцы. Такой сценарий направлен на подрыв украинского государства и является вызовом западному сообществу. Пока нет доказательств того, что россияне отводят свои войска от украинских рубежей. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава британского МИД 17 февраля, накануне визита в Украину, в издании The Telegraph написала о том, что кризис вокруг украинских границ может затянуться на длительный период времени. Признаков отведения войск нет, а Москва продолжает наращивать свое военное присутствие у рубежей.

По ее словам, ситуация может затянуться на месяцы. Такой сценарий Москвы направлен на дестабилизацию Украины и является вызовом Западу.

"Мы не должны питать иллюзий, что Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству", - считает дипломат.

Реклама

Читайте такжеЕсли вторжение произойдет, экономику Украины ждет крахТакже она добавила, что мир должен внимательно следить за обстановкой. На карту поставлено будущее Украины как свободного демократического государства.

"Мы должны судить о России по ее действиям. Это значит придерживаться того, что они сказали, осуществив всеобъемлющий вывод войск. Сейчас, как никогда, мы должны оставаться бдительными", - подчеркнула Лиз Трасс.

Смотрите видео ТСН – Россия продолжает стягивать войска к границам Украины

Угроза военного вторжения России в Украину

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и военных США сообщило, что военное вторжения РФ на территорию Украины может произойти 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля обратился к нации и призвал украинцев не паниковать. По его словам, людей пугают большой войной, а на государство идут атаки, в том числе и на информационном поле.

Президент США Джо Байден 15 февраля выступил с обращением, в котором заявил, что у границ Украины дислоцированы около 150 тысяч войск РФ. Угроза военного вторжения остается. Штаты готовы к немедленной реакции в случае реализации такого сценария. Речь идет о молниеносных санкциях, в том числе и против газопровода Северный поток-2.

Постоянный представитель РФ в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва не собирается идти в атаку на Украину в ближайшем будущем.

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором говорится, что военное вторжение России в Украину может произойти 20 февраля. Среди причин, которые могут указывать на такой сценарий, обозреватели называют завершение российско-белорусских военных учений, завершение Мюнхенской конференции по безопасности и окончание Олимпиады в Пекине. В статье подчеркивается, что даты могут меняться.

Главред рекомендует:

viber
новости России новости Великобритании российские войска новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаЛунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удача Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоГороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлого Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку" Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом ЖдановымСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым Теперь Украина может контратаковать РоссиюТеперь Украина может контратаковать Россию
15:05

Дедлайн на "Минск-2" у нас до мая-июня, потом ультиматум и война

14:58

Угроза вторжения в Украину и вызов Западу: Британия предупредила о сценарии РФВидео

14:55

Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версияВидео

14:34

Мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - ЛукашенкоВидео

14:29

Почему полномастабного вторжения России не будетмнение

Реклама
14:22

"Что-то Борисовна совсем плоха": Алла Пугачева обескуражила фанатов своим внешним видомВидео

14:22

"Берегите себя и имущество": украинцев предупредили о перемене погоды в пятницу и на выходных

14:02

Разговор с Путиным и признание Беларусью "ЛДНР": Лукашенко разразился угрозой

13:59

К выплатам добавят 650 гривен: украинцам рассказали, кому ждать доплату с 1 мартаВидео

13:42

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и выдвинул обвинение РФВидео

13:41

Гарантия не лишиться независимости: Зеленский заявил о безальтернативности курса Украины в НАТОВидео

13:41

"Большая стройка" обустроила на Яблунецком перевале смотровую площадку, с которой видно Говерлу и Петрос

13:30

Вопрос признания Москвой "ЛДНР": в Кремле раскрыли детали диалога Путина и Макрона

13:23

"Дополнительный фактор России задуматься": Резников выступил за легализацию оружия в УкраинеВидео

13:09

Снаряд угодил прямо во двор лицея: боевики обстреляли из артиллерии поселок на Луганщине

13:00

Гороскоп на завтра, 18 февраля 2022: Ракам – семейные проблемы, Львам – завистники, Скорпионам – потериВидео

12:55

Гривна обвалились на фоне военного обострения на Донбассе

12:52

Сценарии вторжения в Украины и медиа США отличаются: в ВР отреагировали на дату нападения 20 февраля

12:49

"Документы жгут": в Киеве заметили густой дым над посольством РФВидео

12:44

Встреча Зеленского с Путиным и диалог с "ЛДНР": в Кремле сделали заявление

Реклама
12:35

63% украинцев хотят пересмотра Минских соглашений - новый опрос

12:18

Не только Россия: Зеленский рассказал, кто мешает Украине вступить в НАТОВидео

12:03

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

11:58

Драки, газ и задержания: митинг SaveФОП под Радой закончился столкновениями с копамиВидео

11:44

Звезда Викингов Кэтрин Винник в вышиванке поддержала Украину в День единения

11:44

Смартфоны от Зеленского "привяжут" к владельцу: стало известно, какие гаджеты раздадут пенсионерамВидео

11:34

Путин затянет кризис вокруг Украины на долгие месяцы - британский МИД

11:30

В РФ обещают полностью убрать войска от украинских границ: названы срокиВидео

11:27

Без ответа не оставляют, но встречи нет: Зеленский рассказал, как пытался связаться с Путиным

11:03

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:54

В Станице боевики накрыли детсад из тяжелого калибра: в РФ запустили фейк об обстреле ВСУВидео

10:53

Украинская пенсионерка 3 месяца ходила со сломанным позвоночником, не зная об этом – видеоФотоВидео

10:23

Резников обвинил Путина во лжи и назвал число войск ООС на ДонбассеВидео

10:20

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыВидео

10:13

Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат - Белый дом

09:53

Politico: Новая возможная дата вторжения России в Украину - 20 февраляВидео

09:25

"У каждого свои цели": Резников прокомментировал озвученные в СМИ даты вторжения РоссииВидео

08:50

Зима еще не сказала последнее слово: синоптик назвал дату прихода весны в УкраинуВидео

08:45

Форс-мажор: Украина получила повод не платить по долгаммнение

08:42

Даже не тормозил: в Одессе легковушка сбила 12-летнюю школьницу прямо на зебреФото

Реклама
08:20

Коронавирус в Украине 17 февраля: выявили более 33 тысяч новых больных, жертв - 259

08:03

Ветер будет сдувать с ног и будет лить дождь: украинцев предупредили об опасной погоде

07:49

В США анонсировали встречу Харрис и Зеленского в Мюнхене

07:22

Шольц и Байден обсудили Украину и призвали к выполнению Минских соглашений

07:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

07:12

Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему

06:51

Выйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымимнение

06:47

Окно для вторжения России в Украину остается открытым: в США заявили, что РФ ищет предлог для атакиВидео

05:58

Гороскоп для Тельцов на март 2022: в любви - третий лишний, на работе - повышениеВидео

05:45

Если тело утром "деревянное": почему после сна все болит и как это исправить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять