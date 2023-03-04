"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазии

В потоке безумного бреда российская пенсионерка призывала немедленно убивать всех украинцев - быстро и вплоть до младенцев

В России пенсионерка говорила как людоедка / коллаж фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Накрутка кремлевской пропагандой жителей страны-агрессора продолжает давать ядовитые плоды. В Сети появилось видео, на котором российская пенсионерка буквально-таки задыхается от ярости к Украине и к Польше.

Прямо на улице во время уличного разговора с журналистом и оператором старушка начала яростно говорить шовинистическими фразами.

"Польша тоже [фекалии - Главред]. Мой папа еще говорил о них во время войны, он прошел всю войну, Украинцы (в оригинале презрительное русское название украинцев – Главред) - полицаи. Западная Украина вся, буквально. И поляки - националисты. Там надо их всех прикончить - украинцев до последнего, и их детей убить. Это гниль и ее надо уничтожить. Все население. - украинцев всех убить, вплоть до младенцев уничтожить. Это гниль распространилась, теперь они нас не любят. Никакие они нам не братья и не сестры", - сказала безумная бабушка.

видео дня

Напомним, ранее в российской пропагандистской телепередаче "Время покажет", которую ведет известный украинофоб Артем Шейнин, устроили очередной шабаш – в этот раз по поводу новогодних танцев жителей страны-агрессора возле Кремля в новогоднюю ночь под песню Верки Сердючки "Гуляночка".

Как всегда, особо неадекватен был депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Он прямо предложил таких людей расстреливать.

До того топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Другие новости о войне: