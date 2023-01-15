Депутат на росТВ на шоу у пропагандиста Шейнина призвал расстреливать за танцы под Сердючку

В российской пропагандистской телепередаче "Время покажет", которую ведет известный украинофоб Артем Шейнин, устроили очередной шабаш – в этот раз по поводу новогодних танцев жителей страны-агрессора возле Кремля в новогоднюю ночь под песню Верки Сердючки "Гуляночка".
И Шейнин и его гости сердито обличали тех, кто танцевал под "вражескую" музыку. Как всегда, особо неадекватен был депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев. Он прямо предложил таких людей расстреливать.
"Пуля в теле может изменить менталитет человека, даже если она ударит ему в (ягодицы – Главред). Во время военного положения, таких людей можно приставить к стене без суда и следствия, — проорал Журавлев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.
До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.
Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передаче "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.
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