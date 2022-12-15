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"Погиб экс-президент Украины": пропагандисты РФ опозорились диким фейком

15 декабря 2022, 10:54
В фейке роспропаганды говорилось о том, что в Киеве якобы произошло страшное ДТП.
Александр Турчинов
В РФ "похоронили" Александра Турчинова / ТСН

Российские пропагандисты состряпали позорный фейк об Украине, в котором утверждалось о якобы гибели бывшего исполняющего обязанности президента Александра Турчинова.

В ответ сам Турчинов в своем Facebook написал коротко: "Не дождетесь".

Отметим, что в фейке роспропаганды говорилось о том, что произошло ДТП, в результате которого якобы погиб Турчинов. Утверждалось, что ДТП якобы произошло в Киеве, в результате чего водитель Турчинова погиб на месте, а сам политик – по дороге в больницу в "скорой".

"Лучше уж сейчас начинайте копать ямы для себя. Они вам понадобятся в ближайшее время!", - подчеркнул украинский политик.

Турчинов

Что известно о карьере Турчинова

Напомним, Александр Турчинов с 23 февраля по 7 июня 2014 года был исполняющий обязанности президента Украины.

Это произошло после того, как Виктор Янукович устранился от своих обязанностей и позорно сбежал в Крым, а потом в РФ.

Позднее Турчинов занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Добавим, что в РФ Турчинов заслужил устрашающее прозвище "Кровавый пастор".

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин озвучил свежий фейк о Польше – якобы официальная Варшава лелеет планы захватить западные области Украины. В интервью пропагандистскому "РИА Новости" тот заявил, что "Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".

Нарышкин заявил, что это три региона якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

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фейки Александр Турчинов пропаганда
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