"Польша готовит захват трех западных областей Украины": в России выдали отборный бредовый фейк

В России выдали отборный бредовый фейк по поводу Польши и Украины / коллаж фото УНИАН

В стране-агрессоре директор одной из спецслужб, Службы внешней разведки, Сергей Нарышкин озвучил свежий фейк о Польше – якобы официальная Варшава лелеет планы захватить западные области Украины. В интервью пропагандистскому "РИА Новости" тот заявил, что "Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".

Нарышкин заявил, что это три региона якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".

Далее он утверждал – власти "нацелено действовать инициативно и настойчиво". Якобы в Варшаве опасаются, что западные партнеры Польши по НАТО уже зимой попытаются договориться с Москвой.

"Президент Польши Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских претензий на Западную Украину", – подытожил он.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил - представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире.

По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство РФ.

До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.

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