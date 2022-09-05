С кислой миной и помятым лицом: Путин выдал пропагандистский фейк об Украине

Русский диктатор Владимир Путин вновь обвинил Украину в развязывании войны. Он похвалил террористов из группировок "ДНР" и "ЛНР" - якобы за "мужество".
Русский диктатор Владимир Путин в который уже раз выдал цинично-пропагандистскую речь по поводу войны на Донбассе. Его цитируют русские подконтрольные Кремлю СМИ.
Путин прибыл с визитом на полуостров Камчатка и во время молодежного форума снова упомянул развязанную Россией войну в Украине.
"Та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе ‒ результат деятельности националистического режима, который в 2014 году захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе", ‒ сказал русский диктатор.
Причем на таких бредовых тезисах он не остановился, а выдал новый, еще более бредовый. И отметил, что Россия якобы пыталась мирным путем "урегулировать конфликт".
При этом Путин с крайне циничной интонацией "посочувствовал" жителям Донбасса и похвалил террористов "Л/ДНР" ‒ дескать, те "воюют" гораздо лучше профессиональных бойцов.
Причем выглядил русский диктатор крайне непрезентабельно - вовсю щеголяя очень помятым лицом.
Напомним, ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил - представитель самого ближайшего окружения Путина по тайным каналам посылает на Запад сигналы о желании договариваться о мире.
По его словам, настроения в кремлевской элите панические. И якобы самый оппозиционно настроенный к Путину слой российского населения ‒ правительство РФ.
До того власти Великобритании запустили новый пакет санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина. В ограничительном списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую в СМИ называют "женой Путина", а также его бывшая супруга Людмила. Кроме того, в списке оказались другие лица-родственники главы РФ.
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