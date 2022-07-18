Шантаж, пропаганда и ложь: Кулеба назвал истинную цель Путина и предупредил о ловушке

Путин хочет погрузить в кризис всю Европу - Кулеба / УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин хочет не только полностью уничтожить Украину, но и погрузить в кризис всю Европу, говорится в обращении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к Совету ЕС.

"Путин хочет украсть нормальную жизнь и стабильность у каждой европейской семьи. Энергетическим шантажом и ростом цен, дефицитом продовольствия, пропагандой и ложью, попытками дестабилизировать правительства. Истинная цель России - страдания Европы. Путин хочет, чтобы европейцы и россияне жили одинаково плохо", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, Путин хочет настроить общественное мнение против действующих правительств, надеясь заменить их на радикальные силы, которые будут более благосклонны к России.

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"Отступить и подчиниться его требованиям не получится, и это никогда не работало. Это ловушка. Я уверен, что в следующие недели появятся новые пророссийские голоса, которые будут подталкивать общественное мнение к необходимости дать Путину то, чего он хочет, лишь бы он оставил Европу в покое", - отметил министр.

Кулеба подчеркнул, если Россия сейчас почувствует слабость, последствия будут гораздо хуже всего, с чем мы уже имеем дело.

Напомним, ранее российские официальные лица пригрозили подать в суд из-за публикации в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung мема с президентом РФ Владимиром Путиным.

В письме главному редактору NZZ Эрику Гуйеру (Eric Gujer), опубликованном на сайте посольства России в Швейцарии, было указано, что российская сторона "возмущена" публикацией "оскорбительной карикатуры на Президента Российской Федерации" и оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести.

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