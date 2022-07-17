Путин – ЛГБТ-клоун: швейцарцы "опустили" президента РФ, Москва истерит и грозит судом

В РФ закатили истерику из-за мема с Владимиром Путиным / Фото УНИАН

Российские официальные лица пригрозили подать в суд из-за публикации в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung мема с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом идет речь в заявлении на сайте российского посольства в Швейцарии.

В письме главному редактору NZZ Эрику Гуйеру (Eric Gujer), опубликованном на сайте посольства России в Швейцарии, было указано, что российская сторона "возмущена" публикацией "оскорбительной карикатуры на Президента Российской Федерации" и оставляет за собой право обратиться в суд с иском о защите чести.

Причиной послужила статья в издании NZZ под названием "Супергерои и злодеи наращивают свою ударную силу в интернете" ("Superhelden und Schurken entfalten Schlagkraft im Internet"), в которой газета рассмотрела ведущуюся с обеих сторон, с украинской и российской, пропагандистскую войну в социальных сетях, уточняет Swissinfo.ch.

При этом статья сопровождалась фотографией Путина с красным клоунским носом и радужными полосами на лице, которая первоначально была опубликована в Твиттере. Рядом был опубликован мем, на котором президент Владимир Зеленский выведен в образе "Капитана Америки".

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/ Neue Zurcher Zeitung

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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