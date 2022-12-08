Кругом враги: русские пропагандисты до дрожи в коленках забоялись этнических украинцев и беженцев

Ситуация произошла в эфире одиозной пропагандистской передачи "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова - там внезапно забоялись этнических украинцев.

Скабеева, мальчик украинец / коллаж скриншот из видео / фото УНИАН

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Ситуация произошла в эфире одиозной пропагандистской передачи "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

Один из "экспертов", некий российский профессор и генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский сказал –мол, России не грозят ракетные удары или бомбардировки. Ей грозят диверсии от местных украинцев.

"Я думаю, что на территории России есть достаточно людей, которые симпатизируют Украине. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не десятки и не сотни", – заявил он.

Сама Скабеева поддержала этот –весьма паникерский –тезис. И добавила –мол, среди людей, которые не имели другого шанса сбежать от развязанной Кремлем войны, кроме как сбежать в Россию – тоже наверняка есть те, кто "способен на диверсии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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