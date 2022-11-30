В Твери снимали пропагандистский фильм Музыкант о так называемой "СВО" – развязанной агрессором Россией полномасштабной войны против Украины.
Администрация Твери решила, что съемок пропагандистского фильма Музыкант о, дескать, СВО России против Украины – на самом деле войны – на территории региона быть не должно. Свое решение они мотивировали "недопустимостью" появления в области танков с символикой иностранного государства. Ранее колонны техники с украинскими флагами уже напугали местных жителей.
Как сообщает МК, губернатор региона Игорь Руденя назвал правильным принятое решение о запрете съемок в Твери пропагандистского фильм Музыкант.
"Администрация города приняла правильное решение о прекращении этих съемок. Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать", - считает он.
Также руководитель одной из областей страны-агрессора подчеркнул, что в Тверской области, которая, по его словам, является многими узнаваемым регионом, появление танков иностранного государства "недопустимо".
Напомним, 26 ноября в Тверской области местные жители увидели на дороге колонну военной техники с флагами Украины. В кадр попали два БТР и грузовики с закрытыми тентами.
"Это, возможно, кому-то покажется провокацией, но у меня ощущение сюрреализма", - испуганно сказал местный житель.
Примечательно, на некоторых единицах техники украинская символика нарисована прямо на броне.
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