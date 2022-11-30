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В Твери запретили снимать фильм-пропаганду про Украину: местные испугались "танков ВСУ"

30 ноября 2022, 07:55

В Твери снимали пропагандистский фильм Музыкант о так называемой "СВО" – развязанной агрессором Россией полномасштабной войны против Украины.

Ненастоящие танки ВСУ Тверская область
В Твери решили не снимать пропаганду с "танками" ВСУ из-за страха у местных жителей / Скриншот соцсети

Администрация Твери решила, что съемок пропагандистского фильма Музыкант о, дескать, СВО России против Украины – на самом деле войны – на территории региона быть не должно. Свое решение они мотивировали "недопустимостью" появления в области танков с символикой иностранного государства. Ранее колонны техники с украинскими флагами уже напугали местных жителей.

Как сообщает МК, губернатор региона Игорь Руденя назвал правильным принятое решение о запрете съемок в Твери пропагандистского фильм Музыкант.

"Администрация города приняла правильное решение о прекращении этих съемок. Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать", - считает он.

Также руководитель одной из областей страны-агрессора подчеркнул, что в Тверской области, которая, по его словам, является многими узнаваемым регионом, появление танков иностранного государства "недопустимо".

Напомним, 26 ноября в Тверской области местные жители увидели на дороге колонну военной техники с флагами Украины. В кадр попали два БТР и грузовики с закрытыми тентами.

Ненастоящие танки ВСУ Тверская область
Местные жители испугались якобы появления в Тверской области "танков ВСУ" / Скриншот соцсети

"Это, возможно, кому-то покажется провокацией, но у меня ощущение сюрреализма", - испуганно сказал местный житель.

Примечательно, на некоторых единицах техники украинская символика нарисована прямо на броне.

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