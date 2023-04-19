Украину получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США

Белый дом сегодня, 19 апреля, объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Как сообщает пресс-служба, Украина получит новое вооружение в рамках очередного пакета военной помощи.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.
В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4;
- противотанковые мины;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- оборудование для обеспечения безопасности портов;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.
Военная помощь Украине
23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
27 марта на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ спустя 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.
Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры британских танков Challenger 2, американских бронемашин Stryker и Cougar, а также немецких боевых машин пехоты, которые поступили на баланс Десантно-штурмовых войск Украины.
Тем временем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом рассматриваются другие возможности помощи Вооруженным силам Украины.
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