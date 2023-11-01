Украинцев эвакуируют из Сектора Газа: сколько людей хотят уехать

Граждан Украины вывезут через пограничный пункт пропуска "Рафах" в Египет.

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Когда состоится эвакуация украинцев из Израиля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В среду, 1 ноября, Министерство иностранных дел Украины начало подготовительный этап для эвакуации украинских граждан из палестинского анклава Сектор Газа. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Граждан Украины вывезут через КПП "Рафах" в Египет. Решение об этой эвакуации приняли на фоне разрешения Египта на выезд иностранцев из Сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Согласно информации, предоставленной представителем МИД Украины, ведется активная подготовка к этой операции. Сейчас в списке граждан, желающих эвакуироваться, числится 358 украинцев. Преимущественно это-женщины и дети. Со всеми гражданами министерство поддерживает постоянную связь.

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Украина уже направила официальный запрос к соответствующим сторонам для получения разрешений на выезд из Газы и транзит через египетскую территорию. Сейчас ожидается согласование этих разрешений.

Для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов, подготовили документы для выезда и забронировали транспорт для эвакуации. Также создана группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газы для оказания помощи украинцам на месте.

Представитель Египта сообщил, что выезд иностранцев из Сектора Газа будет проводиться в алфавитном порядке в соответствии с их гражданством.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" начали массированную атаку на Израиль. Эта атака получила название "Операция наводнение Аль-Аксы". Палестинские боевики выпустили в сторону Израиля большое количество ракет, всего 5 тысяч, и одновременно захватили 7 общин на юге Израиля.

Вскоре премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится"в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны от 06: 00 7 октября.

14 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каир, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газа. Эвакуации нуждались тогда 243 человека. Вечером того же дня из израильского Тель-Авива вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины.

В вечер пятницы, 27 октября, израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами. 29 октября, президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий". В своем заявлении он пригрозил возможным вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАСом, а также выразил критику в адрес Соединенных Штатов за поддержку Израиля.

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