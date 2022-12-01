В Беларусь срочно прибыл рейс с русскими генералами и неизвестный элитный борт - СМИ / фото https://ua.depositphotos.com

В Беларуси на аэродром Мачулищи в 09:23 по местному времени в четверг, 1 декабря прилетел самолет с российскими генералами. Как сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", в 11:55 в воздушное пространство страны зашел русский правительственный VIP-рейс "Специального летного отряда".

Позднее появилась информация о том, первый самолет – модель Ту-154М русских ВВС (бортовой номер RA-85686). И он якобы прилетел в Беларусь с военного аэродрома "Чкаловский" в Подмосковье. При этом местные пропагандисты заранее о визите российских генералов ничего не сообщали.

Второй российский борт VIP-класса (RA-09007) летел в сторону белорусской столицы Минска. О его пассажирах нет достоверных данных.

К слову, несколькими сутками ранее (24-25 ноября) российские генералы тоже посещали Беларусь. Тогда целью их приезда пропагандисты называли инспекцию хода военной подготовки т.н. региональной группировки войск (РГВ) на местных полигонах. Официально Минобороны Беларуси о такой миссии русских генералов ничего не сообщило.

"Можно предположить, что сегодняшний визит – это продолжение "инспекции", начатой неделю назад", – считают представители "Беларускі Гаюн".

Угроза наступления войск России из Беларуси

Ранее заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отмечал, что оккупационные войска России из-за провалов на Южном и Восточном фронте могут повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси через Чернобыльскую зону и из Черниговской области.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что разведка Украины и журналисты отмечают увеличение числа военных на территории Беларуси. Однако сегодня реальной угрозы наступления нет, поскольку атака не имеет смысла.

Напомним, в ближайшее время ожидать наступления со стороны Беларуси не стоит. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович. Вместе с тем он предупредил об опасности ракетных ударов по Украине со стороны Беларуси.

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