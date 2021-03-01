В Госдепе США рассказали, как будут противостоять резким действиям России

Госдеп будет координировать с ЕС любые действия в отношении России.
Власти США намерены продолжать тесно координировать с ЕС действия в отношении России.
"Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив", - сказал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс отвечая на вопрос о возможных мерах администрации США в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Прайс подчеркнул, что данная тема - "это важный приоритет" для Вашингтона.
Отметим, издание CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация США готовится ввести на этой неделе ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным.
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Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые предпримет администрация президента США Джо Байдена против России.
Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.
Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- Помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.