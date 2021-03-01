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В Госдепе США рассказали, как будут противостоять резким действиям России

1 марта 2021, 23:28
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Госдеп будет координировать с ЕС любые действия в отношении России.

Госдеп
В Госдеп рассказали об отношениях США с Россией / Reuters

Власти США намерены продолжать тесно координировать с ЕС действия в отношении России.

"Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив", - сказал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс отвечая на вопрос о возможных мерах администрации США в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Прайс подчеркнул, что данная тема - "это важный приоритет" для Вашингтона.

Отметим, издание CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация США готовится ввести на этой неделе ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным.

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Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые предпримет администрация президента США Джо Байдена против России.

Кроме того, в ближайшие недели есть планы по решению более широкого круга проблем, с которыми столкнется Россия.

Санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

санкции против России Госдепартамент США
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