В Германии резко высказались о санкциях США против Северного потока-2

Германия оценила санкции против Северного потока-2 / Reuters

В Германии отреагировали на угрозы санкций со стороны США. В правительстве ФРГ заявили, что санкции США против газопровода Северный поток-2 - это вмешательство во внутренний суверенитет страны.

Кроме того, в заявлении отмечают, что не будут связывать строительство трубопровода с санкциями против России из-за Алексея Навального.

Немецкие власти заявили, что отвергают эти санкции и опровергают возможность, что они затронут специальный экологический фонд в земле Мекленбург - Передняя Померания, которым хотят защитить интересы участников Северного потока-2.

Также правительство Германии подчеркнуло, что строительство Северного потока-2 может в итоге покрыть потребности в газе Западной и Восточной Европы. И завершение проекта не зависит от санкций против России за арест Алексея Навального, которые поддерживаются властями Германии.

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