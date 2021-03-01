В Германии резко высказались о санкциях США против Северного потока-2

В правительстве Германии назвали санкции США по Северному потоку-2 вмешательством во внутренние дела.
В Германии отреагировали на угрозы санкций со стороны США. В правительстве ФРГ заявили, что санкции США против газопровода Северный поток-2 - это вмешательство во внутренний суверенитет страны.
Кроме того, в заявлении отмечают, что не будут связывать строительство трубопровода с санкциями против России из-за Алексея Навального.
Немецкие власти заявили, что отвергают эти санкции и опровергают возможность, что они затронут специальный экологический фонд в земле Мекленбург - Передняя Померания, которым хотят защитить интересы участников Северного потока-2.
Также правительство Германии подчеркнуло, что строительство Северного потока-2 может в итоге покрыть потребности в газе Западной и Восточной Европы. И завершение проекта не зависит от санкций против России за арест Алексея Навального, которые поддерживаются властями Германии.
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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- 24 февраля крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.