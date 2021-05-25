В Кремле сделали заявление по срокам и месте встречи Байдена и Путина

Повестку дня встречи Путина и Байдена пока рано обсуждать - Песков / Reuters

В России в ближайшее время намерены сделать официальное заявление по поводу проведения встречи президента Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом, а также сроках и месте проведения мероприятия. На саммите РФ и США будут обсуждаться вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - цитирует его слова РИА Новости.

Также он добавил, что на саммите двух государств стороны планируют обсудить вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Однако о конкретной повестке дня станет известно после того, как будет опубликовано официальное заявление.

"Вопросы стабильности и контроля над вооружениями, безусловно, это та тематика, которая, наверное, касается всех стран мира, и, безусловно, стабильность и контроль над вооружениями будет на повестке дня однозначно. Но давайте все-таки дождемся скорого заявления на этот счет и потом уже обсуждать возможную повестку дня", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеУ Байдена сделали заявление о ситуации по встрече с Путиным

Напомним, 24 мая состоялись переговоры советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Москва и Вашингтон назвали данную встречу важным этапом подготовки к саммиту, о сроках и месте проведения которого обещали сообщить позже.

Встреча Байдена и Путина