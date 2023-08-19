"Воевать до последнего украинца": Лавров расплевался желчью и пригрозил Западу ядерной войной

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров снова разразился угрозами ядерной войны в адрес стран Запада.

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Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента, фантазирует Лавров / коллаж Главред, фото УНИАн и ua.depositphotos.com

Руководитель Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров снова разразился угрозами ядерной войной в адрес стран Запада ‒ в интервью российским пропагандистам.

Лавров сказал, что в контексте "украинского конфликта", а на самом деле – военной агрессии против Украины, которую развязала Россия ‒ США и страны НАТО, якобы ведут дело к эскалации конфликта.

"Наша страна в полной мере привержена принципу недопустимости ядерной войны и исходит из того, что в такой войне не может быть победителей. […] Страны Запада рискуют оказаться в ситуации прямого вооруженного столкновения ядерных государств", – со своим стандартным цинизмом сказал Лавров.

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Он выразил убеждение, что Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента, поэтому и "развязал гибридную войну" против страны-агрессора, а также именно поэтому оказывает санкционное давление на РФ.

"Западные лидеры при этом как мантру повторяют, что будут помогать Киеву столько, сколько нужно. Конечно, воевать до последнего украинца – их выбор, а также решение клики Зеленского. Однако исторически США имеют не лучший послужной список поддержки своих союзников", – сказал Лавров.

Напомним, ранее Сергей Лавров разозлился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой". Министр иностранных дел страны-агрессора РФ прокомментировал планы союзников предоставить Украине истребители F-16. По его словам, РФ будет рассматривать факт передачи Украине истребителей F-16 как "угрозу в ядерной сфере".

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал бредовое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Кулеба подчеркнул, что "единственная угроза для РФ – это украинский солдат".

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